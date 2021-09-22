Haberler Magazin Videoları Selena dizisinin Müstesna’sını gören şaştı kaldı! Yıllar onu teğet geçmiş…

Selena dizisinin Müstesna’sını gören şaştı kaldı! Yıllar onu teğet geçmiş…

Selena dizisinin Müstesna’sını gören şaştı kaldı! Yıllar onu teğet geçmiş…
22.09.2021 19:14
Ana Sayfa 00:30
İkimizin Sırrı 8. bölüm 2....
Ana Sayfa 05:54
104 yerinden bıçakladı yetmedi...
Ana Sayfa 01:06
Demet'in sütyensiz giydiği...
Ana Sayfa 00:31
Gelin-damat çekiminde feci...
Ana Sayfa 02:00
Bilim Kurulu toplanıyor!...
Ana Sayfa 01:53
Ümitcan Uygun'da flaş gelişme
Ana Sayfa 00:15
Defne Samyeli'nin küçük kızı...
Ana Sayfa 02:07
CHP'li Emir hakkında suç...
Ana Sayfa 02:28
SOLOTÜRK'ten nefes kesen...
Ana Sayfa 01:25
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 00:52
Sınırdan sızmaya çalışan 3...
Ana Sayfa 03:35
Hamile kadını başından vurdu!...

antastik kurgu, komedi türündeki Selena 10 Eylül 2006 - 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Atv'de yayınlandı. Üç sezon süren Selena'nın başrollerini Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncular paylaştı. Ütopya'nın güzeller güzeli meleği, iyilerin dostu kötülerin düşmanı Selena'nın ve üç kız çocuğu ile olan hikayesinde Müstesna karakteri ile hafızalara kazınan Parla Şenol Instagram'ı aktif kullanıyor. Eğlenceli kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Parla Şenol'un son haline bakın, güzelliğini gören hayran kalıyor.


Magazin Videoları
SON DAKİKA