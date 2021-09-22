Selena dizisinin Müstesna’sını gören şaştı kaldı! Yıllar onu teğet geçmiş…

antastik kurgu, komedi türündeki Selena 10 Eylül 2006 - 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Atv'de yayınlandı. Üç sezon süren Selena'nın başrollerini Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncular paylaştı. Ütopya'nın güzeller güzeli meleği, iyilerin dostu kötülerin düşmanı Selena'nın ve üç kız çocuğu ile olan hikayesinde Müstesna karakteri ile hafızalara kazınan Parla Şenol Instagram'ı aktif kullanıyor. Eğlenceli kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Parla Şenol'un son haline bakın, güzelliğini gören hayran kalıyor.