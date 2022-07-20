Hakan Ural'ı çoğumuz Sibel Can ile yaptığı evlilikle tanıdık ama o bir dönemin Tarkan'ı Selçuk Ural'ın biyolojik oğlu. Türkiyede yapılan ilk DNA testiyle baba oğul oldukları anlaşılan ikiliden Selçuk Ural oğluyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemi derinden sarstı. Selçuk Ural; "Hakan Ural'ın annesiyle tek gecelik birlikte oldum. Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" dedi. Bu sözler sonrası Survivor Nagihan Karadere sosyal medya hesabından Hakan Ural'a intikam mesajı yayınladı. Karadere, "Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti. Şimdi evlat olarak kendisi sevilmiyor" dedi.