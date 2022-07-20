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Selçuk Ural ''Hakan Ural tek gecelik ilişkiden doğdu'' dedi! Survivor Nagihan Karadere Ural'dan intikamını aldı: Adalet tecelli etti

Selçuk Ural ''Hakan Ural tek gecelik ilişkiden doğdu'' dedi! Survivor Nagihan Karadere Ural'dan intikamını aldı: Adalet tecelli etti
20.07.2022 11:04

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Hakan Ural'ı çoğumuz Sibel Can ile yaptığı evlilikle tanıdık ama o bir dönemin Tarkan'ı Selçuk Ural'ın biyolojik oğlu. Türkiyede yapılan ilk DNA testiyle baba oğul oldukları anlaşılan ikiliden Selçuk Ural oğluyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemi derinden sarstı. Selçuk Ural; "Hakan Ural'ın annesiyle tek gecelik birlikte oldum. Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" dedi. Bu sözler sonrası Survivor Nagihan Karadere sosyal medya hesabından Hakan Ural'a intikam mesajı yayınladı. Karadere, "Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti. Şimdi evlat olarak kendisi sevilmiyor" dedi.

Magazin Videoları
Selçuk Ural'ın magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarının ardından Hakan Ural'la daha önce polemik yaşayan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'den çarpıcı bir çıkış geldi. Ural'ın daha önce kendisi için 'Evlat olsa sevilmez' dediğini iddia eden Karadere, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kurban olduğum Allah'ım canımı yakanları hep bana bir bir gösterdi. Hem de hiç şaşmadan gösterdi. Kolay kolay ah etmem sadece Allah'a havale ederim. Kimsenin ahı kimsede kalmıyor. Çok şükür vicdanım çok rahat daha neler neler göreceğim bundan hiç şüphem yok. Zamanında benim için 'evlat olsa sevilmez' demiştin. Şimdi evlat olarak sevilmeyen birisin… Hakan Ural ilahi adalet tecelli etti!"
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