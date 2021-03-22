Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi güzellikte kızını solladı!

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturuyor... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün gelişi sonrası Sefirin Kızı'nın durumunun ne olacağı merak beklenirken Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey annesi. Tuba Büyüküstün'ün öyle bir annesi var ki kızına taş çıkartıyor. İşte Tuba Büyüküstün'ün annesi...