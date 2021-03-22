Haberler Video Magazin Videoları Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi güzellikte kızını solladı!

Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi güzellikte kızını solladı!

Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi güzellikte kızını solladı!
22.03.2021 14:15
Ana Sayfa 02:04
Avrupa'da gıda yardımı kuyruğu
Ana Sayfa 03:01
İstanbul mutasyonu mu var?...
Ana Sayfa 01:07
Türkiye ile Yunanistan...
Ana Sayfa 00:44
Maraşlı 11. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 01:14
Bahçeli'den Cumhur İttifakı...
Ana Sayfa 05:14
Uzman isimden altın ve dolar...
Ana Sayfa 01:41
İstanbul'da günde 5 bin 700...
Ana Sayfa 01:23
Suikastçının eşini de FETÖ...
Ana Sayfa 02:59
Şüpheli son: Yakınları sinir...
Ana Sayfa 00:17
Survivor Panoroma'da Survivor...
Ana Sayfa 00:44
EDHO 187. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:48
Erman Toroğlu'dan Erol Bulut'a...

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturuyor... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün gelişi sonrası Sefirin Kızı'nın durumunun ne olacağı merak beklenirken Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey annesi. Tuba Büyüküstün'ün öyle bir annesi var ki kızına taş çıkartıyor. İşte Tuba Büyüküstün'ün annesi...


Magazin Videoları