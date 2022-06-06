Haberler Magazin Videoları Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner sütyenli pozuyla dikkat çekti! Oğulcan Engin’in biricik aşkına ilk yorum Merve Dizdar’dan!

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner sütyenli pozuyla dikkat çekti! Oğulcan Engin’in biricik aşkına ilk yorum Merve Dizdar’dan!

Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner sütyenli pozuyla dikkat çekti! Oğulcan Engin’in biricik aşkına ilk yorum Merve Dizdar’dan!
06.06.2022 09:13

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Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner sütyenli pozuyla dikkat çekti! Miray Daner, bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Engin ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Pembe ceketinin içine giydiği lacivert sütyeniyle poz veren Daner, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise meslektaşı Merve Dizdar'dan geldi. İşte Miray Daner'in çok konuşulan sosyal medya paylaşımı...

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