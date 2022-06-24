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Seda Sayan'ın kalça dansıyla ünlü olan gelin adayı Solmaz Çiros'un son haline görenler şoke oldu!

Seda Sayan'ın kalça dansıyla ünlü olan gelin adayı Solmaz Çiros'un son haline görenler şoke oldu!
24.06.2022 15:04

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Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıktı. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Solmaz Çiros yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettirirken yeni imajıyla da dikkat çekti. Solmaz Çiros'u görenler "dudaklar korkunç" demeden edemedi.

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