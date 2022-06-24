Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıktı. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Solmaz Çiros yaptığı dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettirirken yeni imajıyla da dikkat çekti. Solmaz Çiros'u görenler "dudaklar korkunç" demeden edemedi.