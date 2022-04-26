RAMAZAN İMSAKİYE
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Seda Sayan’dan 'kıskançlık' açıklaması: Çağlar’ın önünde Jennifer Lopez gelip dans etse dönüp de bakmam

Seda Sayan’dan 'kıskançlık' açıklaması: Çağlar’ın önünde Jennifer Lopez gelip dans etse dönüp de bakmam
26.04.2022 22:17

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Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten sürpriz yaparak geçen Pazar günü nikah masasına oturdu. Nikah merasimi ile ilgili detaylar hala magazin gündeminde yer alırken çift hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'i kıskanarak programdaki dansçı kızların işine son verdiği öne sürüldü. Sayan ise bir magazin programına telefonla bağlanarak iddialara açıklık getirdi. Sayan'ın Jennifer Lopez göndermesi ise dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın açıklamaları...

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