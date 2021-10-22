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Seda Sayan'da yabancı gelin krizi! Gelin adayı Rus çıkan anne canlı yayında isyan etti: ''Türkiye'de kız mı kalmadı''

Seda Sayan'da yabancı gelin krizi! Gelin adayı Rus çıkan anne canlı yayında isyan etti: ''Türkiye'de kız mı kalmadı''
22.10.2021 17:08
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Seda Sayan'ın sunduğu programda Rus gelin kavgası yaşandı. Ağrılı bir ailenin çocuğu olan Fırat, Rus sevgilisi Esmiralda ile evlenmek isteyince kıyamet koptu. Programa katılan Fırat'ın annesi 'Yabancı gelin' istemiyorum diyerek stüdyoyu inletti. Annesi ve sevgilisi arasında kalan Fırat sonunda dayanamayarak canlı yayında annesine inat evlenmek teklifinde bulundu. Oğluna isyan eden anne, ''Oğlum Türkiye'de kız mı kalmadı, ben sana çok güzel kızlar bulurum, Mira bizim örfümüze adetimize uymaz'' diye konuştu. Esmiralda'nın annesi de işin içine girince ortalık karıştı.

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