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Seda Sayan'a özenen Berksan estetik sonrası paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! 'Berksan Sayan olmuş'

Seda Sayan'a özenen Berksan estetik sonrası paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! 'Berksan Sayan olmuş'
17.01.2022 12:33

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Seda Sayan'a özenen Berksan estetik sonrası paylaştı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu! Seda Sayan, Serap Paköz gibi isimlerin ardından fransız askısı modasına uyan ve estetik operasyon geçiren Berksan, doktorunun yeni yüzünde model Jeremy Meeks'i örnek aldığını söyledi. Berksan'ın son halini görenler şoke oldu.

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'BERKSAN SAYAN OLMUŞ'

Seda Sayan'a özenen Berksan estetik sonrası paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu!

Ünlü popçu Berksan'ın değişimi görenleri şaşırttı. Hande Yener gibi birçok ünlü isimlerin ardından Berksan'da estetik kervanına katılarak, 'Fransız askısı' adı verilen işlemle yüzünü gerdirdi.

Estetik operasyon geçiren şarkıcı Berksan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yener ile Berksan'ın bu görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Kullanıcılar, ünlü isme, "O ne ya! İhtiyacınız yoktu" , "İzlerken benim canım yandı" ," Berksan sayan olmuş" şeklinde yorumlar yaptı. Değişimiyle şaşırtan ünlü şarkıcının ameliyat sonrası ilk fotoğrafları da Selim Akar tarafından estetik merkezinde çekildi.

"DOKTORUM AMERİKAN MODEL JEREMY MEEKS'İ ÖRNEK ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Gelen eleştirilerin ardından Berksan, "Doktorum yeni yüzümde Amerikan model Jeremy Meeks'i örnek aldığını söyledi.Sosyal medyada çok benzeten olmuş, Fransız askısı ameliyatını eleştirenlere, tüm erkeklere tavsiye ediyorum. Gerekiyorsa yaptırsınlar." şeklinde konuştu.

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