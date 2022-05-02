Seda Sayan ve kocası Çağlar Ökten'den balayı karesi! Arkadaşlarını da yanlarına alıp özel jetle Paris'e uçtular

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'den balayı fotoğrafları gelmeye başladı. Çiçeği burnunda çift, arkadaşlarını da yanına aldı, özel jetle Paris'e uçtu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen nikahta Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in yer almaması dikkat çekmişti. Damattan 3 yaş küçük olan Engin'in evlilikten rahatsızlık duyduğu için nikâha katılmadığı iddia edilmişti. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile balayından görüntüler paylaştı, kısa sürede gündem oldu.