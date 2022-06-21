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Seda Sayan ve biricik eşi Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri sosyal medyayı salladı

Seda Sayan ve biricik eşi Çağlar Ökten birlikte bıçak altına yattı! Son halleri sosyal medyayı salladı
21.06.2022 00:11 - Son Güncelleme: 21.06.2022 00:37

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak soyadı kriziyle gündem olmuştu. Sayan'ın eşinin soyadını sildirmek istemesi üzerine çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Boşanma iddialarını yalanlayan Sayan, "Kurban olurum ben onun soyadına" dedi ve kendi soyadını neden kullanmak istediğini açıkladı. Magazin gündeminde Sayan'ın soyadı açıklamasının etkileri sürerken ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte estetik operasyonu geçiren ikilinin son halleri sosyal medyayı salladı. Fotoğrafı görenler Ökten'i zorlandı. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in son halleri...

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