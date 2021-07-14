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Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü

Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! 20’li yaşlarına geri döndü
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Seda Sayan photoshopu abartınca sosyal medyanın diline düştü! Fotoğraflarına uyguladığı photoshop ve filtrelerle sık sık gündem olan Seda Sayan, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Seda Sayan, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı. Arkadaşlarıyla verdiği bir uyguladığı photoshopla adeta 20'li yaşlara geri dönen Sayan, bir sonraki paylaşımıyla ise dikkat çekti. Bu kez filtresiz ve photoshopsuz takipçilerinin karşısına çıkan Sayan'ın paylaşımına düştüğü not olay oldu. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan o paylaşımları…


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