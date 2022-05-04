Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile el ele Paris sokaklarında salına salına yürüdü! Kıyafetleri dikkat çekti

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'in evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle Prag'da nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Ancak çift, mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti ve 24 Nisan'da dünyaevine girdi. Balayı için Paris'i tercih eden ünlü çifte Esra Özmen ve Gülşah Saraçoğlu eşlik ederken Seda Sayan'ın yayınladığı paylaşım görenleri şaşırttı. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan balayı paylaşımı...