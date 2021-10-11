Haberler Magazin Videoları Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Karı-koca diyaloğu olay oldu...

Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Karı-koca diyaloğu olay oldu...

Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Karı-koca diyaloğu olay oldu...
11.10.2021 18:31
Ana Sayfa 00:27
Gonca Vuslateri’den cesur...
Ana Sayfa 00:40
Hadise’den ‘analı-kızlı’...
Ana Sayfa 01:07
AK Parti Kurucu Üyesi İsmet...
Ana Sayfa 01:13
Nihal Yalçın Kurtlar...
Ana Sayfa 01:21
Kolombiya kumruları
Ana Sayfa 00:27
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı...
Ana Sayfa 00:52
Bir il diken üstünde! Fuhuş...
Ana Sayfa 01:51
Şehit cenazeleri naaşları...
Ana Sayfa 00:57
Kabine bugün toplanıyor!...
Ana Sayfa 00:33
Irak'tan DEAŞ'a büyük darbe!...
Ana Sayfa 12:13
Müge Anlı dayanamadı: 'Allah...
Ana Sayfa 00:34
Berkay Harbiye Açıkhava...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Sabahın Sultanı' programında beklenmedik bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'yı konuk alan Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeklerin davranışlarından bahsetti. Aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatılan programa yatak gelmesi üzerine ise olanlar oldu. Konuğu Canten Kaya ile yatağa giren Seda Sayan, uzman isimle karı-koca gibi konuşmaya başladı. Kendini rolüne kaptıran Seda Sayan'ın o halleri ise izleyicileri gülümsetti. İşte o anlar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA