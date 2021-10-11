Seda Sayan canlı yayında yatağa girdi! Karı-koca diyaloğu olay oldu...

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Sabahın Sultanı' programında beklenmedik bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'yı konuk alan Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeklerin davranışlarından bahsetti. Aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatılan programa yatak gelmesi üzerine ise olanlar oldu. Konuğu Canten Kaya ile yatağa giren Seda Sayan, uzman isimle karı-koca gibi konuşmaya başladı. Kendini rolüne kaptıran Seda Sayan'ın o halleri ise izleyicileri gülümsetti. İşte o anlar...