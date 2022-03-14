Seda Sayan yanında çalışan, kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi aldığı yönündeki iddialara programında yanıt veren Seda Sayan romantik anlar yaşadı.

Seda Sayan "Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet! Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta" dedi.

"İnşallah sonsuza kadar evet" diyen Seda Sayan'ın genç aşkı ise bir şey söylemek yerine şarkı söyledi. Ökten sevgilisinin gözlerinin içine bakıp şarkı söylerken romantik anlar yaşandı.

SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN ARASINDA YAŞ FARKI

30 Aralık 1962 doğumlu Seda Sayan 59 yaşında. Çağlar Ökten ise 25 yaşında.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR, NERELİ?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.