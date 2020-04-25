Seda Sayan Alkan Dalgakıran sevgili mi? Alkan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında? Yaş farkı kaç?

25.04.2020 18:43

Alkan Dalgakıran kimdir? Seda Sayan Alkan Dalgakıran sevgili mi? Seda Sayan Alkan Dalgakıran yaş farkı kaç? Magazin gündeminde yer alan haberlere göre, O Ses Türkiye isimli televizyon programında birinci olan Alkan Dalgakıran ile Seda Sayan arasında yeni bir aşk filizlendi. Çıkan haberlere yönelik bir açıklama Seda Sayan’dan geldi. Seda Sayan, '2. Sayfa' programında Alkan Dalgakıran ile hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Peki; Seda Sayan Alkan Dalgakıran sevgili mi? Alkan Dalgakıran kimdir?

Seda Sayan ile aşk yaşadığı iddia edilen Alkan Dalgakıran kimdir? Seda Sayan Alkan Dalgakıran sevgili mi? Aralarındaki yaş farkı kaç? O Ses Türkiye isimli televizyon yarışmasının 2020 şampiyonu olan Alkan Dalgakıran ile Seda Sayan arasında aşk iddiaları magazin haberlerinde yer aldı. İddialara cevap Seda Sayan'dan geldi. Şarkıcı Seda Sayan; '2. Sayfa' programında kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

SEDA SAYAN ALKAN DALGAKIRAN SEVGİLİ Mİ?

Seda Sayan programda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Alkan ile benim büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var."

"Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk, zarar görüyor. Günahtır, ayıptır. Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum."

"Bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim, bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir"

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran, 2020 O Ses Türkiye'nin şampiyonu olmuştu.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı. Alkan Dalgakıran, 14 Şubat akşamı sergilediği performans sonrasında finalist olan isimler arasında yer almıştı.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu. Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Ağustos 1978 yılında sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık'la 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncak Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.