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Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu villasını paylaşmaya doyamadı!

Seda Sayan 4 milyon dolara aldığı havuzlu villasını paylaşmaya doyamadı!
26.05.2023 22:47

OTOMATİK OYNAT

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Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Aradığı aşkı müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve geçen sene Nisan ayında dünyaevine giren Seda Sayan, eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla da çok konuşulmuştu. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Sayan özellikle evinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, evinin her detayını sosyal medya hesabında yayınladı. Sayan'ın 4 milyon dolara aldığı havuzlu lüks villasını gören bir daha baktı.

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