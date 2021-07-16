Seda Bakan’ın beyaz süper minili paylaşımına beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla imaj değiştiren ve yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını sarıya boyatan Seda Bakan, son hali ile uzun bir süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Bakan, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Seda Bakan'ın çok konuşulan o pozları...