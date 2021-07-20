Seçil Gür, Müslüm Gürses’in ‘Unutamadım’ şarkısıyla hem eğlendi hem efkarlandı

Serdar Ortaç ile geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandıran ünlü müzisyen Seçil Gür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tekne tatiline devam eden Gür, Instagram hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinisi ile objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, Müslüm Gürses’in ‘Unutamadım’ şarkısını açarak çektiği videoyu Instagram hesabında yayınladı. Gür’ün videonun altına düştüğü notla takipçilerinin bayramını kutladığı paylaşımı olay oldu. İşte Seçil Gür’ün o paylaşımı...