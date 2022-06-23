Şarkıcı Zerrin Özer'den acı haber! Hayranları kahroldu! “Bu gerçek olamaz”

Şarkıcı Zerrin Özer'den acı haber! Hayranları kahroldu! Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olan ve müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini alan Zerrin Özer, 'Son Mektup', 'Paşa Gönlüm', 'Şimdi Hayallerdesin', 'Dünya Tatlısı' ve daha niceleriyle hafızalara kazındı. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 90'lı yıllara damga vuran sanatçı, şimdi ise sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla gündeme geldi. Radikal bir karar alan Zerrin Özer, hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcının açıklamasının ardından "Bu gerçek olamaz", "Çok üzgünüm" yorumları yapıldı. İşte detaylar...