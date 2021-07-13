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Şarkıcı Zara'dan mest eden tatil pozları! Göğüs dekoltesini gülle sansürledi...

Şarkıcı Zara'dan mest eden tatil pozları! Göğüs dekoltesini gülle sansürledi...
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Şarkıcı Zara'dan mest eden tatil pozları! Göğüs dekoltesini gülle sansürledi... Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı Zara, geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla adından söz ettirmişti. Zara, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatilden paylaşımlarına devam eden ünlü şarkıcı, siyah pareosu ile teknede verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesini sansürlemek için tercih ettiği yöntem ise dikkat çekti. İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan tatil pozu…


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