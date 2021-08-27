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Şarkıcı Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile mest etti

Şarkıcı Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile mest etti
27.08.2021 20:53
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü türkücü Zara, Antalya konserinden karelerini Instagram sayfasında yayınladı. Konserine gelen hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla ise takipçilerini mest etti. Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İşte Zara'nın sosyal medyaya damga vuran o pozları....


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