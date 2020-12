Şarkıcı Tayfun kimdir? Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli, evli mi?

Sabah saatlerinden bu yana Şarkıcı Tayfun kimdir? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün konuk olarak 90’lı yılların megastarı Tayfun şimdi ne yapıyor? Samimi sohbeti ve özel açıklamalarıyla dikkat çeken popçu seslendirdiği şarkılarıyla da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Peki Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte merak edilenler…

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, özellikle "hadi yine iyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan ve hala keyifle dinlenen şarkıcı Tayfun kimdir? Eğlenceli klipleriyle de dikkat çeken popçu Tayfun Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı ile uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İzleyiciler Tayfun Duygulu'nun hayatı hakkında bilgiler edinmek istiyor ve hangi şarkıları olduğunu merak ediyor. Unutulmaz beste ustası Kayahan'ın eski damadı olan Tayfun hakkındaki tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 tarihinde doğdu. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü Grubu'nda klarnet ve saksfon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu, 1991 yılında "Hadi Yine İyisin" adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.1998 yılında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in seslendirdiği "Kar Beyazdır Ölüm" şarkısının yazarı olan Tayfun Duygulu, söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış, 2018 yılında boşanmıştır, bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

Tayfun duygulu albümleri



Tayfun'93 (Ocak 1993)

Tayfun'94 (Ocak 1994)

Deli Kız (24 Mart 1995)

10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

Gül Karası (2005)

İstanbul (2010)

TAYFUN DUYGULU HADİ YİNE İYİSİN ŞARKI SÖZLERİ

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Hadi iyisin, hadi iyisin

Hadi hadi hadi yine yine iyisin

Her gencin başına mutlak gelirmiş, böyle güzel şeyler

Şakayla karışık başlarmış böyle, böyle güzel şeyler

Aşkın bu oyunu (tambadatumba)

Hoş bir oyundur oysa

Bazen de ayrılık üzermiş yazık, yazık böyle şeyler

Nazar mı göz mü inansan azıcık, olursun saf bir aşık

Anlarsın sonunda (anyayı konyayı)

Ateş de bacayı sardı

Hadi yine iyisin, iyisin iyisin

Sen işini bilirsin, bilirsin bilirsin

Deli dolu birisin, birisin birisin

Her şeyimle her an sensin

Sevgilimsin

Hadi yine iyisin, iyisin iyisin

Söyle bana kiminsin, kiminsin kiminsin

Deli çarpmış…