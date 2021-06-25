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Şarkıcı Songül Karlı koronavirüs aşısı oldu |VİDEO İZLE

Şarkıcı Songül Karlı koronavirüs aşısı oldu |VİDEO İZLE
25.06.2021 22:11
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Şarkıcı Songül Karlı koronavirüs aşısı oldu ! Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Koronavirüs aşısı olan şarkıcı, o anları Instagram sayfasında yayınladı. Karlı'nın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürdü. Ünlü şarkıcının aşı olmaya giderken giydiği mini elbisesi ise olay oldu. Karlı için "Aşıya giderken bile iddialı" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı…


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