Şarkıcı Sinan Özen paylaştığı videoyla ikiz bebeklerinin doğum gününü kutladı

Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2020 yılında ise ikizleri Neva ile Sanberk'i kucaklarına almıştı. Özen'in kızı Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yedi kez ameliyat olmuş ve uzun bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmuştu. Zor günleri geride bırakan Özen ailesi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İkiz bebeklerinin doğum gününü kutlayan Özen, ailesi ile objektif karşısına geçti ve paylaşımına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Paylaşımının altında en büyük dileğini açıklayan Özen, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte Sinan Özen'in o paylaşımı...