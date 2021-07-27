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Şarkıcı Sevcan Orhan'dan aşı çağrısı

Şarkıcı Sevcan Orhan'dan aşı çağrısı
27.07.2021 23:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı  Sevcan Orhan’ın yer aldığı kamu spotunu paylaştı.  Sağlık Bakanlığınca "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kampanyada yer alan sanatçılar, vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.


'LÜTFEN AŞI OLUN'
Sevcan Orhan: "Aşılar uygulanmaya başladığından beri hastaneye yatış ve can kaybı oranı ne kadar azaldı farkında mısınız? Herkes aşı olduğunda bizi çok daha güzel günler karşılayacak. Lütfen, siz de aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

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