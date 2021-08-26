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Şarkıcı Nil Karaibrahimgil'den olaylı 'tekne' sorusuna cevap!

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil'den olaylı 'tekne' sorusuna cevap!
26.08.2021 19:06
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Şarkıcı Nil Karaibrahimgil'den olaylı 'tekne' sorusuna cevap! Önce Sinan Çetin soyundu, ardından eşi Serdar Erener tuvaletini denize yaptı. O anlar geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da mavi tura çıkan ve denizin tadını çıkaran Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener çifti, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir çocuk annesi Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü isim, gazetecilerin tatillerini yaptıkları teknelerinde sık sık yaşanan görüntülerle ilgili olarak sorduğu soruya bakın ne yanıt verdi....


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