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Şarkıcı Kibariye’den Ali Küçükbalçık açıklaması: Ben onu çok seviyorum, o da beni.

Şarkıcı Kibariye’den Ali Küçükbalçık açıklaması: Ben onu çok seviyorum, o da beni.
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Şarkıcı Kibariye, 24 yıllık eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı ve affettiği yönündeki haberlerle uzun süre gündem olmuştu. Bodrum Yalıkavak'ta sahne alan ve konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. "Ben onu çok seviyorum, o da beni. Kıskananlar çatlasın" ifadelerini kullanan Kibariye, bu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan şarkıcı, Sebahattin Girdin'in dolandırıcılık iddiaları hakkında da konuştu. İşte Kibariye'nin o açıklamaları...


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