Şarkıcı Gülşen iç çamaşırının göründüğü transparan kıyafetiyle sahneyi plaja çevirdi! ‘Uzun giydim İzzet Yıldızhan merak etme’

Gülşen'in sahne kıyafeti yine olay oldu! Şarkıcı Gülşen konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden de sahne kıyafetleriyle olay olan ünlü şarkıcı bu sefer ki tercihiyle de çok konuşuldu. Konserden objektiflere yansıyan görüntüler sonrası sosyal medyada gündem olan Gülşen’in sahne kıyafetine, 'Uzun giydim İzzet Yıldızhan merak etme’', ''İzzet Yıldızhan'ı kızdıracaksınız gene'', ''Bu yakında soyunur diyecektim ki soyunmuş'' şeklinde yorum yağdı. Öte yandan Gülşen’in kıyafet tercihi akıllara İzzet Yıldızhan’ın "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerini de akıllara getirdi. İşte Gülşen’in çok konuşulan sahne kıyafeti… TIKLA-İZLE...