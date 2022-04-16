RAMAZAN İMSAKİYE
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Şarkıcı Gülden Karaböcek’in kızını görenler şaştı kaldı! Meğer o da ünlüymüş

Şarkıcı Gülden Karaböcek’in kızını görenler şaştı kaldı! Meğer o da ünlüymüş
16.04.2022 23:10

OTOMATİK OYNAT

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Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına şarkıcı Doğuş ile birlikte konuk oldu. 68 yaşındaki şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Dilek Taşı, Sevmez Olaydım, Sürünüyorum, Hatıran Yeter şarkılarıyla hafızalara kazınan Karaböcek'in özellikle aile hayatı merak edildi. Usta sanatçı Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Karaböcek'in güzeller güzeli kızının, annesi ile yaptığı düet ise büyük ses getirdi. İşte Gülden Karaböcek'in kendisi gibi ünlü olan kızı Nur...

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