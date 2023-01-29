Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı tuzlu kahve içtiği anlar bomba! O not ise yürek sızlattı: "Baba yok baba gibi adamlar var..."

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan nişanlandı, tuzlu kahve içtiği anlar bomba! Sosyal medya hesabından peş peşe mutlu gününden paylaşımlar yapan Tayfun Erdoğan'ın yazdığı, "Allah bana bu günleri gösterdi şükürler olsun, aslanlar gibi abilerim arkamda durdu,ellerimden tuttu, bu kareler de güzel insanlar görüyorsunuz ,baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allahın emriyle yüzükleri taktık" not ünlü ismin takipçilerini derinden üzdü. Ünlü şarkıcı Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan'a takipçilerinden binlerce destek mesajları geldi. Erdoğan'ın tuzlu kahve içerken yaptığı hareket ise kısa sürede gündem oldu.