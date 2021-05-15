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Şarkıcı Bengü'den sürpriz paylaşım! ‘Hamileyim’

Şarkıcı Bengü'den sürpriz paylaşım! ‘Hamileyim’
15.05.2021 19:23
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Bengü'den bayram sürprizi! Selim Selimoğlu ile üç yıl önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Bengü, sosyal medya hesabında eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarak hamile olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımında bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bengü'nün kısa sürede gündem olan o paylaşımı…


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