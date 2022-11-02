Şarkıcı Bengü oğlunun doğum gününü böyle kutladı! O anlara yorum ve beğeni yağdı

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018’de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, 2019 yılında kızı Zeynep’i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü şarkıcı, geçen yıl Kasım ayında da babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Selim’e kavuştu. İki çocuk annesi Bengü’nün minik oğlu bir yaşına bastı. Oğlunun doğum gününden aile fotoğraflarını yayınlayan şarkıcının paylaşımları ise kısa sürede gündem oldu. Bengü ile oğlunun benzerliği dikkat çekerken ilk yorum Esra Erol’dan geldi. İşte Bengü’nün sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğlu...