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Salma Hayek yelkenliyi ateşe verdi! Mor bikinili cilveli dansıyla yürek hoplattı! Kocası gözlerini alamadı

Salma Hayek yelkenliyi ateşe verdi! Mor bikinili cilveli dansıyla yürek hoplattı! Kocası gözlerini alamadı
09.06.2022 10:46

OTOMATİK OYNAT

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Salma Hayek yelkenliyi ateşe verdi! 55 yaşındaki Meksikalı-Amerikalı ünlü aktris Salma Hayek, 60 yaşındaki milyarder işadamı kocası François-Henri Pinault ile lüks bir yatta fotoğraflandı. Ünlü oyuncu ailesiyle çıktığı tatilde masanın üzerine çıkıp eşine dans gösterisi yaptı. Hayek'in mor bikinili cilveli dansıyla yürek hoplattığı anlara dair ortaya çıkan görüntülerde kocasının Salma'dan gözlerini alamadığı görüldü. İşte 55 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü ile görenleri hayran bıraktığı o anlar...

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