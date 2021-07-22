‘Sahnede toy kalıyor pişmesi lazım’ Alaçatı’da sahne alan Aleyna Tilki, Ebru Gündeş’in ‘Gönlümün Efendisi’ performansı olay oldu!

Aleyna Tilki Alaçatı'da sahne aldı performansı olay oldu! Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkısını seslendirdi. O anlara ait bir video ise sosyal medyaya düşerek hızla yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda arabesk okuyan Aleyna Tilki'nin performansı beğenilmedi. Sosyal medya kullanıcıları, kendisine yakıştırdığı 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Aleyna Tilki'nin o performansı ve şarkıcıya gelen tepkileri...

Genç popçu Aleyna Tilki, Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkısını seslendiren Tilki'nin o anlara ait bir videosu sosyal medyaya düşerek hızla yayıldı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise videoda arabesk okuyan Aleyna Tilki'nin performansı hakkında yorumda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, kendisine yakıştırdığı 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

Tilki için "Aleyna baba söyleyemiyor, her yiğidin harcı değil arabesk önce yürek gerek", "Aleyna baba bu kez çakıldı", "Aleyna baba arabesk senin işin değil, yol yakınken vazgeç" , "Sahnede toy kalıyor pişmesi lazım", ''Sahnede toy kalıyor pişmesi lazım'' yorumları yapıldı.