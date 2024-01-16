Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Safir'in merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer.

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar. Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir.

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir. Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.