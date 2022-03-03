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Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Meğer Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu'nun...

Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Meğer Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu'nun...
03.03.2022 10:49

OTOMATİK OYNAT

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Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkesi sinir eden Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmüyor Alp Akar. Sadakatsiz'in birinci sezonunda annesine olan tavrıyla saç baş yoluran Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandı. Ali karakterine hayat veren Alp Akar'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...

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