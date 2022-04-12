Şaban Oğlu Şaban'ın güzeller güzeli ismi Sevda Aktolga'nın son haline bakın: "Yıllar acımamış"

Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma'ydı! Şaban Oğlu Şaban'ın güzeller güzeli ismi Sevda Aktolga'nın son haline bakın, görenler, "Yıllar Yeşilçam güzeline acımamış" diyor... Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filmi ile yeniden gündeme gelen Sevda Aktolga, son haliyle adından söz ettirdi. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. İşte hala hafızalarda yer edinen filmde Şaban ve Ramazan'ı peşinden koşturan 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali ve sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...