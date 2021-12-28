Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sıydı... Kemal Sunal'ın rol arkadaşı güzeller güzeli Sevda Aktolga'nın son haline bakın gören tanıyamadı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin ekranlarda yeniden yayınlanması ile gündeme gelen Sevda Aktolga, son haliyle adından söz ettirdi. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu Sevda Tolga Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. İşte Şaban Oğlu Şaban filminde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali ve sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...