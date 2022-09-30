Haberler Magazin Videoları Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz Muhtar'a şiddet uyguladığı anların ses kaydı dehşete düşürdü! Anne Deniz Uğur ifşaladı

Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz Muhtar'a şiddet uyguladığı anların ses kaydı dehşete düşürdü! Anne Deniz Uğur ifşaladı

Reha Muhtar'ın kızı Mina Deniz Muhtar'a şiddet uyguladığı anların ses kaydı dehşete düşürdü! Anne Deniz Uğur ifşaladı
30.09.2022 15:47

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Oyuncu Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklayan Deniz Uğur'un aksine Reha Muhtar iddiaların asılsız olduğunu ifade etmişti. Kızının darp edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın açıklamasına, kızının mesajıyla karşılık verdi. Yaşananların ardından Deniz Uğur kişisel Instagram hesabında, Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını paylaştı.

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