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Reha Muhtar'dan videolu eskort paylaşımı! Yatak odası görüntülerini ifşa etti! 'Paralı ilişkiye...'

Reha Muhtar'dan videolu eskort paylaşımı! Yatak odası görüntülerini ifşa etti! 'Paralı ilişkiye...'
24.10.2022 10:01

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Reha Muhtar, Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Deniz Uğur, Reha Muhtar kavgası mahkeme salonlarından sosyal medyaya sıçradı. İki eski eş arasındaki yeni iddia rüzgarına Reha Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile yanıt verdi. Muhtar hakkında çıkan 'eskort' iddialarını yatak odasından görüntüler paylaşarak yanıt verdi. Muhtar videolu eskort paylaşımına, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" notunu düştü. İşte Muhtar'ın o paylaşımı...

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Eski televizyoncu Reha Muhtar, 'eskort' tuttuğu iddialarına karşı sosyal medya hesabından yatak odasının videosunu paylaştı. Muhtar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurdu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini aldı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızına yaklaşmama cezası verildi.

Yaşanan olayların sonrasında Muhtar, kızını darp etmediğini dile getirdi. Deniz Uğur ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Muhtar'ın kızına bağırdığı öne sürülen ses kaydını yayınladı. İddiaları reddeden ve kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, "Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı, renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan 'Kabal' isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?" notunu ekledi.

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