Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor! Tören mangasının omuzlarında getirildi

Türk tiyatrosunun usta ismi, ünlü oyuncu Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oynadığı film ve dizilerde 7'den 70'e birçok kişinin gönlünde taht kuran Öztekin'in vefat haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Son yolculuğunda da örnek olan usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.