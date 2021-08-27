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Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı

Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı
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Ramo ve Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Esra Bilgiç bakın kaç yaşında çıktı! Başrolünü Uğur Güneş ve Necip Memili ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç'in özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle ünlü oyuncunun yaşını merak edip araştırmaya başladı. Bilgiç'in yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemezken 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Esra Bilgiç'in rol arkadaşı Uğur Güneş ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Esra Bilgiç kaç yaşındaymış...


Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Esra Bilgiç bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Uğur Güneş ile arasındaki fark dikkat çekti

Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin tanıtımının yayınlanmasının ardından gündem olan Bilgiç'in özel hayatı, merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, özellikle "Esra Bilgiç kaç yaşında" sorusunun yanıtını aratıyor.

Bilgiç hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Esra Bilgiç - 14 Ekim 1992

Uğur Güneş - 10 Kasım 1987

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