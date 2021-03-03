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Ragıp Savaş'ın kızı Nil O Ses Türkiye'ye yarışmacısıymış! Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i ...

Ragıp Savaş'ın kızı Nil O Ses Türkiye'ye yarışmacısıymış! Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i ...
03.03.2021 15:53
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Reyting rekorları kıran Atv dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ragıp Savaş'ın kızı sosyal medya gündeminde. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin oyuncuları da hayranları tarafından merak ediliyor. Dündar Bey karakterini canlandıran Ragıp Savaş da, Kuruluş Osman oyuncularının merak edilen isimlerinin başında gelenlerden. 53 yaşındaki başarılı oyuncu, 2005 yılında Fadime Sezer ile evlendi ve bu evliliğinden Nil adından bir kızı oldu. Nil Savaş'ı çoğunuz belkide ekranlarda gördünüz. İşte Ragıp Savaş ve kızı Nil'in O ses Türkiye videosu...


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