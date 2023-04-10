RAMAZAN İMSAKİYE
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Rafet El Roman’ın 6 yıllık eski eşi Tuğba Altıntop’tan 2017 paylaşımı!

Rafet El Roman’ın 6 yıllık eski eşi Tuğba Altıntop’tan 2017 paylaşımı!
10.04.2023 22:46

OTOMATİK OYNAT

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1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2002'de boşanan Altıntop, eski eşiyle arasındaki velayet davası nedeniyle o dönem uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı. Boşanma sonrası bir süre ortalarda görünmeyen Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümüyle geri dönerek şarkıcılığa soyundu. Son dönemlerde de açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 2017 yılına ait görüntüleri yayınlayan Tuğba Altıntop'un hem son hali hem de paylaşımı çok konuşuldu.

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