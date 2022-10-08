Haberler Magazin Videoları Rabia Soytürk’ten cesur paylaşım! Göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Rabia Soytürk’ten cesur paylaşım! Göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Rabia Soytürk’ten cesur paylaşım! Göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı
08.10.2022 01:22 - Son Güncelleme: 08.10.2022 01:43

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:25
Şerif Sezer’in kızı bakın kim...
Magazin 03:55
Bülent Ersoy, Ajda Pekkan’a...
Magazin 00:50
Devrim Yakut’un eşi bakın kim...
Magazin 00:10
Birce İbrahim Çelikkol...
Magazin 02:27
18 yıllık evliliği ihanetle...
Magazin 00:24
Gizem Karaca’dan cesur...
Magazin 00:58
Arka Sokaklar 633. bölüm...
Magazin 00:57
Kerimcan Durmaz’dan Mehmet...
Magazin 02:23
Popstar Bayhan Gürhan yıllar...
Magazin 00:23
Sinem Kobal peş peşe paylaştı!
Magazin 00:50
Demet Şener'e trafikte kurye...
Magazin 00:59
Onur Şener'in katil...

Rabia Soytürk’ten cesur paylaşım! Berk Hakman, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yeteneklerin yer aldığı Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, geçen günlerde şarkıcı Sefo ile görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" diyerek aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımda bulunan Soytürk, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan o pozları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA