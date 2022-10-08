Rabia Soytürk’ten cesur paylaşım! Göğüs dekolteli kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Rabia Soytürk’ten cesur paylaşım! Berk Hakman, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi genç yeteneklerin yer aldığı Duy Beni dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, geçen günlerde şarkıcı Sefo ile görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu. "Sefo iki yıldır çok sevdiğim bir arkadaşım" diyerek aşk iddialarını yalanlayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımda bulunan Soytürk, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan o pozları...