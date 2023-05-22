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Pozlarıyla bir döneme damga vuran Nefise Karatay'ın son haliyle sosyal medyada gündem oldu!

Pozlarıyla bir döneme damga vuran Nefise Karatay'ın son haliyle sosyal medyada gündem oldu!
22.05.2023 18:56

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Bir döneme damga vuran tescilli güzel Nefise Karatay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Özellikle Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Karatay, uzun bir süre önce özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya başladı. 2012 yılında Yusuf Day ile evlenen ve 2015'te kızı Maya'yı kucağına alan ünlü isim, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Son halini yayınlayan Karatay, "Bittim demiş miydim?" ifadelerini kullandı. Son haliyle ağızları açık bırakırken "47 demek imkansız" yorumu yapıldı. İşte Nefise Karatay'ın son hali...

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