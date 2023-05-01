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Popstar Bayhan'ın ingilizce şarkı performansı sosyal medyada gündem oldu!

Popstar Bayhan'ın ingilizce şarkı performansı sosyal medyada gündem oldu!
01.05.2023 23:12

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2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan yıllar sonra ortaya çıktı, İngilizce şarkı performansıyla gündem oldu. Jüri görevini Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin üstlendiği şarkı yarışmasında kendine has yorumuyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı taciz itirafı da kan dondurmuştu. ''Bir çorbacıdan meyve bıçağı çalarak onu bilettim. Sokaklarda o şekilde kalabildim. '' diyen Bayhan'ın İngilizce performansı sosyal medyayı salladı.

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