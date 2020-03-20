Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki'den inginç paylaşım! O pozu olay oldu 20.03.2020 17:25

Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, çağrılara kulak verip evinden dışarı adım atmasa da olay yaratmayı yine başardı. Tilki, bu pozu verdi. 19 yaşındaki Tilki'nin bu ilginç fotoğrafına "Aleyna'nın gündem olması için dışarı çıkmasına da gerek yok" yorumları yağdı.

Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, çağrılara kulak verip evinden dışarı adım atmasa da olay yaratmayı yine başardı. Tilki, bu pozu verdi.

19 yaşındaki Tilki'nin bu ilginç fotoğrafına "Aleyna'nın gündem olması için dışarı çıkmasına da gerek yok" yorumları yağdı.