Pique tarafından ihanete uğrayan Shakira 700 milyon Euro'luk servet paylaşımı için avukat ordusu tuttu

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Barcelona'nın yıldız futbolcusu Pique, 12 yıllık ilişkisini bitirdi. Dünya ikilinin ortak servetlerini nasıl paylaşacağına kilitlendi! Çünkü, 2 çocukları olan çiftin birlikte elde ettikleri servetin tam 700 bin euro olduğu belirlendi! 280 milyon euro kişisel serveti olan Shakira'nın Dominik, Miami ve Capri'de malikanelerinin, Bahamalar'da ise adasının olduğu belirlendi. Pique'nin bir yıllık maaşının ise 15 milyon euro olduğu belirtildi. Pigue, ayrıca Fransa Ligi'nin yayın haklarının sahibiydi! Öte yandan Brezilyalı model Suzy Cortez, Pique'nin Shakira'yı kendisiyle aldattığını iddia etti...







Shakira'nin Miami'de malikanesi, Bahamalarda'da bir adası var...







Shakira ve Pique, 12 yıllık ilişkilerini ihanet nedeniyle noktaladı. 2 çocukları olan çiftin ortak servetlerini nasıl paylaşacağı şimdiden merak konusu...