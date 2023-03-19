Pınar Dilşeker sevgilisiyle aşka geldi o pozları gören şaştı kaldı! 90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker'in son halini gören "Ne kadar değişmiş" , "Tanıyamadım" yorumları yaptı. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösterdi ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım" adlı klibinde yer aldı. Uzun yıllardır ekranlarda görünmeyen Pınar Dilşeker'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sevgilisi Recai Şanlı ile Milona'ya gitti. 50 yaşındaki Pınar Dilşeker'in sevgilisiyle paylaştığı aşk pozlarına yorum yağdı.